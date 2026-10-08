Empresas con mayores adeudos fiscales presentan hasta 10% de facturas falsas

Las empresas que más le deben al fisco presentan facturas falsas en hasta un 10 por ciento de la documentación que registran ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Así lo señaló ante diputados el administrador general jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, al exponer por qué el paquete económico para 2027 impulsa nuevas estrategias contra la evasión y la elusión fiscal, mediante un mecanismo de control de las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas.

“Las empresas con menor pago de impuestos, o incluso, las que utilizan pérdidas para dejar de pagar por varios años, registran hasta un 10 por ciento de facturas falsas, con lo que simulan operaciones para incrementar artificialmente sus deducciones, o bien, realizan planeaciones fiscales indebidas, desde luego agresivas, o incluso generan gastos ajenos a los fines del negocio”, describió Carrasco Varona.

En la reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el funcionario habló de la necesidad de fortalecer las medidas de control para combatir de forma frontal a las factureras y la evasión fiscal que estas generan.

Carrasco Varona detalló que, en los dos años del actual gobierno, 3 mil 194 empresas factureras han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

“Más de 38 mil sellos se han bloqueado, por lo que ya no pueden seguir emitiendo facturas falsas, y se han concluido mil 900 revisiones a empresas que compran este tipo de facturas falsas”.

Dijo también que una de las medidas más importantes del paquete económico de 2027 está dirigida a seguir simplificando y facilitando el cumplimiento, con el propósito de fortalecer la formalidad, la economía y la recaudación.