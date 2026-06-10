Coahuila da revés al abstencionismo: crece 11 puntos la participación ciudadana en elección local

En la estrategia de promoción del voto que incrementó la participación ciudadana en Coahuila participaron asociaciones civiles, cámaras empresariales, instituciones educativas y el organismo estatal de Derechos Humanos.

Un reporte del Instituto Electoral de la entidad (IEEC) sobre los programas impulsados en el reciente proceso da cuenta de las diversas actividades que se pusieron en marcha contra el abstencionismo, un fenómeno que tiende a aumentar cuando los comicios no son concurrentes.

La estrategia de este año incluyó la realización del Taller Mi primer voto que se impartió entre población de 18 a 29 años, logrando atender a más de 6 mil personas a través de 159 cursos.

Un informe preliminar de la Comisión de Participación Ciudadana del IEEC muestra la evolución que mientras en la elección de 2020, también sólo de diputados del congreso local, hubo una presencia en las urnas de 39. 44% delpadrón, la del domingo pasado fue de de de 51 por ciento.

Se trata de un crecimiento de 11 puntos porcentuales en una elección huérfana, como coloquialmente se les considera a los procesos que no se empalman con las definiciones es los ejecutivos estatales o federales.

La estrategia del árbitro coahuilense incluyó también la observación electoral con 5, 954 personas involucradas.

Con el objetivo de fortalecer la cultura cívica, promover una ciudadanía informada y activa, y consolidar la confianza en las instituciones electorales de Coahuila, el plan institucional se sustentó, además, en el involucramiento de 21 instituciones educativas y 305 alumnos que fueron parte de la actividad denominada Embajadoras y embajadores de la democracia, consistente en un seguimiento en campo de algunas fases del proceso electoral.

Otro programa destinado a promover la asistencia a las urnas fue el de insertar la leyenda “¡Este 7 de junio, elige votar!” en diversos espacios.

El IEEC contó con el apoyo de organismos operadores de agua e instituciones diversas, consiguiendo que la frase fuera incluida en recibos, páginas web y redes sociales.

La plataforma “Conóceles” que contiene la información de las personas que contendieron en el proceso en los 16 distritos en que se divide la elección al Congreso de Coahuila había recibido 67 mil 367 visitas al corte de este lunes 8 de junio.

También se desplegó el programa: “Vota, cumple y gana” en 583 negocios que ofrecieron compensaciones por acudir a votar; en este llamado hubo respaldo de cámaras empresariales y organismos afiliados.

La lista nominal de Coahuila asciende a 2 millones 497 mil 551 ciudadanos. El domingo pasado acudieron a votar un millón 244 mil, es decir, el 51 por ciento.