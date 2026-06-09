Coahuila: el único  bastión del PRI rumbo a su centenario

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegará a su centenario de existencia con Coahuila como su único bastión electoral inquebrantable, pues desde el 1 de diciembre de 1929 que Nazario S. Ortiz Garza asumió la gubernatura como militante del Partido Nacional Revolucionario, hasta Manolo Jiménez Salinas, actual gobernador, los 24 gobernadores han sido militantes priistas.

Los priistas celebrarán el centenario de su fundación en marzo de 2029 con el estado de Coahuila dominado por ellos, pues tienen el 64% del Congreso estatal y todavía ostentarán la gubernatura con Manolo Jiménez, quien concluye su mandato el 30 de noviembre de 2029; es decir, nueve meses después del aniversario priista.

La excepción frente a Durango

El estado de Durango también es gobernado por el PRI, con Esteban Villegas; sin embargo, su mandato concluye en septiembre de 2028 y ahí el dominio legislativo está mermado, porque sólo ostenta el 28% del pleno del Congreso estatal.

Pero de esos dos estados gobernados actualmente por el PRI, sólo Coahuila se mantiene como el único en el que no ha existido alternancia en los gobiernos estatales; sólo municipales y en sus representaciones ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Incluso en el año en que el PRI regresó a la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, el voto no fue totalmente priista.

El fenómeno del voto diferenciado

En 2012, Peña Nieto ganó la Presidencia de la República y en Coahuila obtuvo 464 mil 775 votos, que representaron el 40.23% de las preferencias de los coahuilenses. Sin embargo, las senadurías de mayoría relativa las ganó el PAN con Luis Fernando Salazar, hoy morenista, y Silvia Garza; el priista Braulio Fernández quedó como primera minoría y su compañera de fórmula, Hilda Flores, entró vía plurinominal.

Para la Cámara de Diputados, en 2012 los coahuilenses también votaron diferenciado: el PRI ganó cuatro distritos y el PAN obtuvo tres.

Coahuila se ha mantenido priista en su interior, pero ha mostrado pluralidad en sus decisiones federales, porque cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República, Morena también ganó las dos senadurías de mayoría relativa y en diputados federales ganaron tres morenistas, dos priistas, un panista y uno del extinto PES.

Lo mismo ocurrió cuando ganó Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República. Morena ganó las dos senadurías de mayoría relativa y el PRI la de primera minoría, a pesar de tratarse del exgobernador Miguel Ángel Riquelme; en la Cámara de Diputados ganaron tres morenistas, dos panistas, un priista, un petista y un verde.

Las claves del arraigo local

Interrogado sobre este fenómeno, el ahora senador Miguel Ángel Riquelme explicó que Coahuila es un estado donde el PRI se cohesiona constantemente, pero la sociedad muestra pluralidad de criterio en elecciones federales: “las olas en torno a los candidatos presidenciales en turno se imponen”.

El diputado federal Rubén Moreira, también exgobernador de la entidad, explicó que el PRI en Coahuila siempre ha sido de comunidad, de mantenerse en contacto directo con los ciudadanos: “la dinámica es de mucho contacto estrecho, cotidiano, y pasa por diversas actividades, no solamente partidistas, sino deportivas, culturales y sociales”.

Hace 97 años, el 4 de marzo de 1929, el primer presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue el coahuilense Manuel Pérez Treviño, y es Coahuila el único estado que llegará como el único estado priista al centenario del partido.