. Pleito por el legado de Octavio Paz: El Colegio Nacional demanda al DIF

El Colegio Nacional (Colnal) se sumó a la postura del historiador Enrique Krauze –informada por este diario el pasado lunes–, respecto a que el gobierno de México ha incumplido con la voluntad testamentaria de Octavio Paz para depositar el acervo documental del poeta en la bóveda de esta institución.

Esto, a partir de una previsión testamentaria que el poeta habría dejado antes de morir (Excélsior, 11/08/2018), la cual no ha sido difundida públicamente, pero establecería que los papeles del poeta, como cartas, correspondencia privada y documentos, deberían pasar al Colegio.

Carta manuscrita de Carlos Fuentes a Octavio Paz. Foto: Pável Jurado

Además, el Colnal reveló que el albacea de la sucesión de Marie José Tramini de Paz —director ejecutivo jurídico y normativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF)— no ha dado respuesta sobre una solicitud de derechos para realizar la publicación del ensayo Risa y penitencia, del Nobel de Literatura, que aparecería en una reedición del libro Magia de la risa —coedición de El Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana—, con un texto inédito del arqueólogo y colegiado Eduardo Matos Moctezuma. Pese a todo, el Colegio reiteró

su disposición para cumplir con la voluntad del maestro Octavio Paz como depositario de su archivo, y así cumplir con la responsabilidad del resguardo y la divulgación de su legado”.

El pasado domingo, el autor de Spinoza en el Parque México y Octavio Paz. El poeta y la revolución reveló en su texto Salvar el archivo de Paz (difundido en Reforma y Letras Libres) que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México propuso al Colnal la firma de un convenio injusto, en el que interpretó, “a conveniencia, el depósito ordenado por Paz como un mero préstamo, dejando al arbitrio del DIF el futuro del archivo”.

Carta de la poetisa Juana Rosa Pita a Octavio Paz. Foto: Pável Jurado

Ante esto, el Colegio, que tiene sus instalaciones en Donceles 104, demandó al DIF capitalino y aseguró que hasta el momento la institución ha ganado dos suspensiones definitivas.

Al respecto, El Colegio Nacional expuso que, en su texto, “Krauze se refirió al archivo personal de Paz, cuya voluntad y deseo —como dejó escrito ante notario—, fue que su correspondencia particular, documentos, entre otros papeles personales, fueran depositados en El Colegio Nacional, del que fue miembro desde 1967, para darlos a conocer 25 años después de su fallecimiento”

Detalló que “el propósito de que esta institución resguarde el archivo personal de Paz es la divulgación de su obra, y que investigadores, estudiantes y el público en general accedan a este acervo documental”, que estaría resguardado en una bóveda que el Colegio construyó ex profeso para albergar no sólo el archivo de Paz, sino de futuras donaciones de sus miembros.

Y consideró que, ante los artículos del historiador,

esta institución considera que su relatoría es clara; además, expone con sencillez y precisión un proceso judicial que empezó en 2018”.

Además, dijo que “en este recorrido judicial, El Colegio Nacional ha obtenido resoluciones favorables en una serie de amparos que facultan a esta institución para que forme parte de la sucesión testamentaria del poeta, así como para que participe en la adjudicación de sus papeles, cartas, documentos y correspondencia privada”.

Sin embargo, admitió que el albacea de la sucesión de Marie José Tramini de Paz “se inconformó con dichas resoluciones, favorables a El Colegio Nacional, mediante la promoción de amparos, por lo que los efectos de éstos se encuentran suspendidos”.