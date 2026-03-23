Buscan permitir que consejeros del INE tengan doble nacionalidad; TEPJF analiza proyecto

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizará un proyecto de sentencia que propone permitir a los mexicanos con doble nacionalidad inscribirse en el procedimiento de designación de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, propone declarar inconstitucional y discriminatoria la exigencia de "no adquirir otra nacionalidad" para quienes aspiran a ocupar una de las tres vacantes de consejerías electorales que se renovarán este año.

El juicio fue promovido por el ciudadano Francisco Antonio Rojas Choza, quien impugnó la convocatoria emitida el pasado 19 de marzo por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados. Rojas Choza, aunque mexicano por nacimiento e hijo de madre mexicana, nació en Caracas, Venezuela, lo que técnicamente lo excluía del proceso actual por poseer doble nacionalidad.

En su demanda, el actor argumentó que esta restricción vulnera sus derechos humanos de participación política y libertad profesional, al imponer un requisito de "imposible cumplimiento" para quienes comparten lazos con otra nación.

El anteproyecto de sentencia sostiene que, si bien el Congreso tiene facultad para reservar ciertos cargos a mexicanos por nacimiento, dicha atribución debe ser armónica con el artículo 1º de la Constitución, que obliga a garantizar los derechos humanos sin discriminación.

Según el magistrado la medida no se considera necesaria pues la lealtad puede verificarse con el resto de requisitos legales, sin segregar por el origen.

También considera el requisito una "exigencia discriminatoria" que atenta contra el derecho de acceso a la función pública y menciona que la Jurisprudencia 25/2024, establece que las restricciones de nacionalidad para integrar autoridades electorales son contrarias a la regularidad constitucional.

De aprobarse el proyecto por el Pleno de la Sala Superior, la Cámara de Diputados estaría obligada a modificar de inmediato la convocatoria y los formatos de registro para eliminar este candado. Asimismo, el Comité Técnico de Evaluación tendría que garantizar que ningún aspirante sea descartado por contar con doble nacionalidad.

RLO