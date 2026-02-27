Asistentes a Copa Mundial de la FIFA llegarán a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario: De la Fuente

En el arribo de la Copa Mundial de la FIFA a México, el canciller Juan Ramón de la Fuente, aseguró que nuestro país está preparado y listo para recibir, con los brazos abiertos, a los visitantes y equipos de todas las latitudes que asistirán a esta justa deportiva, "teniendo certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario".

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que este gran evento será una oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración que nos une con nuestros vecinos y socios de América del Norte.

Juan Ramón de la Fuente señaló que como lo ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asumido este compromiso con visión de Estado, supervisado personalmente todo el trabajo, esta Copa Mundial será una gran oportunidad para demostrarle al mundo la fortaleza de México.

El canciller hizo una mención especial al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, "con quien trabajamos, colaboramos, nos coordinamos como pares, iguales, entre países que somos socios, vecinos y amigos, y que esta Copa del Mundo nos va a permitir refrendarlo".

De igual manera, destacó la presencia de la jefa de Cancillería de la Embajada de Canadá, Susan Pereverzoff, al afirmar que este es un esfuerzo trinacional que va a permitir fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida y coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización de la Copa del Mundo.

FIFA reitera confianza en México

Durante una llamada realizada ayer con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró su confianza en el país como una sede confiable para el próximo Mundial.

Tuve una excelente conversación hoy con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí en lo que será la experiencia más incluyente y grandiosa", escribió Infantino en redes sociales.

Además, el director de la FIFA descartó por completo que habrá otra sede, cortando de tajo las versiones que sugerían un posible aplazamiento o una mudanza de emergencia hacia Estados Unidos o Canadá. Para la FIFA, México es un socio histórico, una pieza insustituible que no se tambalea ante las crisis de seguridad interna.

RLO