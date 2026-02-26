Mañanera de Sheinbaum cambia de horario este viernes 27 de febrero

La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum cambiará de horario este viernes 27 de febrero, pues se realizará a las 08:30 horas, tiempo del centro de México.

En un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria informó que la conferencia se realizará este viernes desde Mazatlán, Sinaloa.

¿Por qué cambia de horario 'La Mañanera'?

El cambio de horario obedece a la diferencia de horario en Mazatlán, Sinaloa, donde hay una hora menos que en la Ciudad de México.

Así, mientras que en Mazatlán la conferencia mañanera sí comenzará a las 7:30 horas, como es habitual, en el centro del país serán las 8:30.

Gira de Sheinbaum por estados

El cambio de sede para la conferencia de este viernes también obedece a una estrategia empezada por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de este 2026.

Desde el comienzo del año, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza su conferencia de prensa mañanera de los viernes desde algún estado de la República, como parte de una estrategia para escuchar a la gente en las entidades del país.

Además, la presidenta realiza eventos durante el fin de semana en la región en la que se encuentra, para volver los lunes a dar su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Así, esta no es la primera vez que la conferencia de prensa cambia de horario en un viernes, sino que ha sido habitual durante este año.

