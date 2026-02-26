Monreal descarta fast track en reforma electoral; pide evitar ofensas

Al comprometer un análisis de la reforma electoral sin fast track, el jefe de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a sus compañeros de partido y a los promotores de la iniciativa a evitar las ofensas si se aspira a construir consensos.

Yo pediría a todos que actuemos con moderación, no nos ofendamos, no nos descalifiquemos, mejor discutamos con razones, con argumentos la iniciativa que llegue, no conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

No creo que sea la descalificación el camino a través del cual logremos construir consensos, yo creo que es un momento en donde la tolerancia, la buena política, el respeto entre nosotros debe prevalecer”, planteó.

Dijo el diputado Monreal que tienen hasta el último día de mayo para aprobarla, a fin de garantizar que las nuevas reglas electorales puedan aplicarse en la contienda de 2027.

Cuestionado sobre las críticas a los legisladores del PVEM y del PT por parte de los promotores de la reforma, bajo el señalamiento de que no quieren perder dinero ni control, el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados hizo un llamado a la prudencia.

Yo diría a todos, no solo al ministro (Arturo) Zaldívar, a todos los miembros de la Comisión, incluso a los legisladores, que actuemos con prudencia, que yo no puedo avalar ese dicho, que ellos estén perdiendo control y dinero”, comentó el jefe de la diputación morenista al responder a una pregunta que incluyó, como ejemplo, los comentarios del ministro en retiro.

Argumentó que las razones de los aliados del PVEM y del PT están sustentadas en ideas relacionadas con la democracia y en el avance que México ha tenido en materia electoral.

Y yo respeto a los dos partidos y sus argumentos, han sido nuestros aliados casi en todo, salvo una excepción de alguna ley en la que votaron diferenciados, pero yo reconozco públicamente la lealtad del PT y el Verde que han tenido en un 90 por ciento de actos y de iniciativas que la presidenta ha enviado a esta Cámara”, alegó el experimentado legislador.

Recordó Ricardo Monreal, en conferencia de prensa, que la presidenta Sheinbaum comentó que lo más probable era que la iniciativa será enviada ahí.

Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión.

Vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa que presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, ofreció.

Interrogado respecto a si aun hay tiempo para sacar adelante los cambios constitucionales y las leyes secundarias, atendiendo el objetivo presidencial de que se apliquen en las elecciones del próximo año, el líder de la mayoría respondió:

No nos corre la prisa porque es una reforma muy importante y tenemos hasta tres meses antes de inicio del proceso, es decir, si en septiembre se inicia el proceso del 2027 se pueden realizar reformas constitucionales y legales tres meses antes, estamos hablando del mes de junio, julio y agosto, nos queda pues hasta el último día del mes de mayo”.

RLO