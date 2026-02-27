La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 27 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Mazatlán; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 27 de febrero de 2026 desde Mazatlán, Sinaloa, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de febrero de 2026
8:46 Horas | Homicidios bajaron 50% en Sinaloa
El promedio diario de homicidios dolosos bajaron 50% en Sinaloa de junio de 2025, cuando se tuvo el pico más alto en este ilícito, a enero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
La funcionaria resaltó que también bajó el robo a negocio con violencia en 54.3%; el robo a casa habitación disminuyó 28.6%; y se redujo 23.2% el de vehículo con violencia. Sin embargo, aumentaron 36.1% las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en Sinaloa.
vjcm