PAN “mete las manos al fuego” por Francisco García Cabeza de Vaca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN ofreció su respaldo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras reabrirse una querella judicial en su contra.

Lo anterior luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una orden de aprehensión que se libró en 2021 contra el mandatario estatal por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, la cual había sido frenada por un juez de distrito.

Desde Estados Unidos, donde reside, García Cabeza de Vaca dijo que se defenderá judicialmente al reabrirse el caso y acusó de una persecución política en su contra.

Al respecto, el CEN del PAN consideró que las presuntas acciones por las que se acusa al exgobernador panista ya habían sido resueltas en su totalidad.

Además, agregó que las otras dos personas que inicialmente fueron señaladas en este asunto fueron absueltas, lo que confirma que no existían elementos jurídicos suficientes para sostener las imputaciones y la reapertura del caso.

Es evidente que estamos frente a una persecución política como represalia directa por haber denunciado (García Cabeza de Vaca) el llamado Huachicol Fiscal y haber presentado información y pruebas ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este patrón de actuación confirma el uso faccioso de las instituciones para castigar a quienes incomodan al poder”, consideró la dirigencia de Acción Nacional.

Señaló que no es posible que desde el gobierno se sigan tomando decisiones tan trascendentes con una preocupante falta de sustento jurídico.

La utilización del aparato del Estado para intimidar, desacreditar y perseguir opositores políticos constituye una grave amenaza para la democracia.

Hoy se intentan vulnerar los derechos de un exgobernador; mañana podría tratarse de cualquier ciudadano que ejerza su libertad de expresión o de denuncia, más allá de colores partidistas”, concluyó el CEN del PAN.

