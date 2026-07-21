Ariadna Montiel defiende investigaciones por huachicol fiscal y reconoce a Sheinbaum

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el partido respalda las investigaciones que realizan las autoridades sobre la presunta red de huachicol fiscal en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al tiempo que destacó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una conferencia de prensa, Montiel afirmó que la presencia de la mandataria mexicana en el partido por el campeonato del Mundial representó al país "con dignidad" en un evento que calificó como histórico para América del Norte.

"En conferencia de prensa de Morena Sí destacamos la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la final de la Copa Mundial 2026, donde representó con dignidad a México en un evento histórico para América del Norte", expresó la dirigente nacional.

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En el encuentro con medios, Ariadna Montiel reiteró además el respaldo de Morena a las investigaciones relacionadas con la presunta red de contrabando de combustibles y huachicol fiscal, caso en el que las autoridades mantienen indagatorias que alcanzan al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

"Nadie está por encima de la ley", sostuvo la dirigente, al señalar que el partido acompañará las acciones encaminadas a esclarecer los hechos y sancionar cualquier conducta ilícita conforme al marco legal.

Durante la presentación, también se expusieron datos sobre el operativo realizado por la Fiscalía General de la República contra una red de tráfico de combustibles, en el que se mencionó el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos y las investigaciones por posibles declaraciones fiscales falsas para evadir impuestos.

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Asimismo, Ariadna Montiel informó que continúan desarrollándose en todo el país las Asambleas por la Defensa de la Soberanía, las cuales, dijo, registran una amplia participación ciudadana y forman parte de la estrategia de organización territorial de Morena.

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La dirigente concluyó que estas actividades buscan fortalecer el proyecto político del movimiento bajo los principios del Humanismo Mexicano y la consigna de "Primero los Pobres", al reiterar el compromiso del partido con la defensa de la soberanía nacional y el combate a la corrupción.