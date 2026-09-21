Alito Moreno deberá retirar mensajes contra Morena por orden del INE

Luego de que Morena denunció en agosto pasado decenas de mensajes difundidos en las redes sociales del líder del PRI, Alito Moreno, que, además, fueron reposteados por la cuenta oficial del PRI nacional, las oficinas de ese partido en algunas entidades, así como por militantes y legisladores pertenecientes a ese partido, la Comisión de Quejas del INE ordenó bajar esos mensajes por presumirse calumnia en contra de Morena.

Los mensajes en las redes sociales del líder priista utilizan adjetivos como “narco partido”, “narco régimen”, “narco dictadura”, “narco gobierno”, “narco políticos”, “morenarcos”, etcétera.

Además de ordenar que se bajen esos mensajes, la Comisión de Quejas ordenó a Alito que se abstenga de seguir utilizando las presuntas calumnias en siguientes publicaciones en sus redes sociales.

Lo anterior, por considerarse que puede deberse a una estrategia de comunicación sistemática y deliberada por parte del líder del partido, el partido y sus militantes para calumniar a Morena.

El ordenamiento otorga seis horas a partir de las 9 de la mañana del día siguiente a la notificación de estas medidas, otorgadas por el INE en favor de Morena.

Las dos quejas morenistas fueron aprobadas sin discusión alguna por las consejerías integrantes de la Comisión, Frida Gómez, Arturo Chávez y Jorge Montaño.