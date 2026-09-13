“Les vamos a ganar”: Alito Moreno desafía a Morena y presume al PRI “inmortal”

Con la mira puesta en las elecciones de 2027, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, elevó el tono contra Morena y Movimiento Ciudadano, al asegurar que el tricolor mantiene fuerza electoral y está listo para disputar los próximos comicios.

Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de buscar la fragmentación del voto opositor mediante candidaturas propias, una estrategia que, consideró, terminaría favoreciendo a Morena. “Ese es su trabajo: tratar de dividir a la oposición”, afirmó.

Como parte de su argumento, citó los resultados de elecciones municipales en Veracruz, Durango y Coahuila. Señaló que Morena obtuvo 11 de 212 municipios en Veracruz, uno de 39 en Durango y ninguno en Coahuila, donde sostuvo que la oposición logró imponerse con un resultado de 16-0.

“Están desesperados y por eso les vamos a ganar”, lanzó el priista durante la toma de protesta a Defensores del PRI en Hidalgo, donde aseguró que su partido llegará fortalecido a la contienda de 2027.

En un discurso marcado por el desafío político, Moreno sentenció: “El PRI es inmortal”, y sostuvo que el partido representa al “pueblo hecho partido”. También reconoció que el priismo debe recuperar la confianza ciudadana y asumir los errores cometidos.

La intervención terminó con una dosis de ironía. Moreno mostró su polémico termo y anunció que enviaría uno a la dirigente nacional de Morena, Aruadba Montiel, acompañado de un peculiar mensaje: “Alito, te amo 1000”, en alusión a la controversia que estos artículos han generado en el ámbito político.