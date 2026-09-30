Isla Mujeres tendrá un Centro de Asistencia Social; Mara y Verónica Lezama arrancan su construcción

El proyecto busca brindar atención especializada y permanente a niñas, niños y adolescentes en la Zona Continental de Isla Mujeres

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, comenzaron con la construcción de lo que será el primer Centro de Asistencia Social (CAS) en la zona continental.

Dicho proyecto se realiza con la finalidad de dar atención digna y segura a niñas, niños y adolescentes de Isla Mujeres.

A su vez, la gobernadora destacó que el proyecto contempla una inversión total de casi 6 millones de pesos gracias a un convenio entre el DIF Nacional y el DIF Estatal. Lo que terminara beneficiando a niñas, niños y adolescentes, principalmente de la Zona Continental, donde se encuentra una población infantil con mayor vulnerabilidad.

Mara Lezama y la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, recorrieron el sitio acompañadas de la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. Destacaron que los trabajos también incluyen la construcción de las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes.

Atenea Gómez dio a conocer que, con aportación municipal, la construcción será equipada con camas y computadoras, así como diversos insumos para el desarrollo adecuado de los jóvenes.