Monreal desestima amago del PT: "ni tienen la fuerza ni les alcanzan los números" para descarrilar a Morena

Al Partido del Trabajo no le alcanzan los números ni tienen la fuerza para descarrilar a Morena y hacerle perder hasta 12 gubernaturas en 2027, aseveró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en San Lázaro, al desestimar el amago del coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval.

El petista advirtió el miércoles que la falta de acuerdos y exclusiones en las encuestas internas costaría a Morena entre 8 y 12 gubernaturas y la mayoría en la cámara baja en las elecciones del próximo año.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente. No lo minimizo ni lo disminuyo”, dijo.

Monreal acotó que “se trata solo de una expresión política” del petista y desestimó que se pueda dar una ruptura dentro de la coalición Morena-PVEM-PT.

“Ni minimizo su dicho, a mí me gustaría que juntos camináramos y que no llegáramos a experimentar este ejercicio de si puede o no el PT hacer perder 12 gubernaturas a Morena. Yo no lo creo. Creo que la unidad de Morena se va a imponer y nos vamos a alzar con victorias y la gran mayoría de los gobiernos estatales que en juego estén en el 2027”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que tanto el Partido del Trabajo como el Verde le hacen falta a su partido, para mantener la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Sin él (PT), sin este grupo parlamentario, igual que con la ausencia del Verde, no hubiésemos logrado la mayoría calificada en reformas trascendentes constitucionales. Yo no aplaudo, ni me formo en la fila de quienes quieren que haya ruptura, no, yo creo que sí es conveniente que nos acompañe”, afirmó.

Precisó que así se demostró el martes, cuando se aprobó la reforma sobre la Doble Nacionalidad.

“Si el PT no nos acompaña, no lo hubiéramos logrado. Lo mismo en el Senado. Si no acompaña el PT la reforma constitucional como Cámara revisora, no pasa. Así es que soy práctico y digo: necesitamos al PT”, remarcó.

Por otro lado, ante el llamado de los petistas a que se les incluya en las encuestas, el presidente de la Jucopo recordó que es la dirigencia de Morena la encargada del proceso y llamó a confiar en los resultados.

Ni la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ni Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, "permitirían una chicanada", aseguró.

“Las conozco, son mujeres honorables, son mujeres verticales y son mujeres que no admitirían trampas, ni cochupos en la elaboración de encuestas. Avalo totalmente su conducta”, remarcó. Durante un encuentro encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, con medios que cubren la fuente legislativa.

Por último, se dijo confiado en que “Morena y su dirigencia va a sortear este desencuentro temporal” y que quienes no ganaron las encuestas por la selección de coordinadores estatales y eventuales candidatos a 17 gubernaturas, se mantengan en la coalición.

Por su parte, Raúl Bolaños-Cacho llamó al PT al pragmatismo y a dejar de lado las ambiciones personales para que la coalición “se mantenga invencible”.

El diputado ecologista por Oaxaca reconoció que el PT ha sumado a que la coalición se mantenga como fuerza gobernante.

“Los resultados políticos en las entidades federativas cuando Morena, PT y Verde van juntos, es casi invencible. Y aquí en la Cámara de Diputados, cuando vamos juntos a aprobar una iniciativa, también es invencible. Entonces, hay que tener el pragmatismo para entender que vale más que vayamos unidos que una ambición personal”, concluyó.