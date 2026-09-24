No me voy a meter: Sheinbaum se aparta de conflicto entre Morena y PT

Ante las advertencias del PT de hacer perder a Morena en los próximos comicios del 2027 por la selección de candidaturas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó pronunciarse al respecto y señaló que es tarea de las dirigencias partidistas las definiciones de alianzas.

No me voy a meter, la verdad. Son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena. Qué opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, respondió.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo expuso que, le corresponde a la dirigencia de Morena y a sus legisladores resolver este conflicto. Asimismo, defendió el método de las encuestas para definir las candidaturas.

Lo que es importante aquí es, digamos, el método que en su momento decidió Morena en sus estatutos y con sus alianzas, que son las encuestas. Y entonces, quien surja de la encuesta, pues es quien representa para coordinador o coordinadora de un Estado, de un municipio, de un distrito”, argumentó.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, acusó a Morena de excluir al Partido del Trabajo del diseño de las encuestas y advirtió que podrían competir separados en algunas entidades en 2027.

Reginaldo Sandoval lanzó una directa advertencia al partido oficialista rumbo a los comicios del 2027 “No los podremos hacer ganar, pero sí los podemos hacer perder”. También habían manifestado la solicitud de que la senadora Andrea Chávez fuera la candidata para Chihuahua.