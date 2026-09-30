Jasmín Bugarín aclara su situación de nacionalidad y reafirma su compromiso con México

Jasmín Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, aseguró que es mexicana por nacimiento.

Ante las dudas surgidas sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales de cara al proceso político de 2027, Bugarín aclaró que ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ya hizo de manera formal la renuncia a cualquier sumisión o fidelidad hacia Estados Unidos. Este trámite, precisó, fue certificado nuevamente en 2024 para dar certeza jurídica a su estatus legal.

En un comunicado, la senadora con licencia detalló que nació en California, Estados Unidos, debido a una estancia laboral temporal de sus padres, ambos campesinos nayaritas. Sin embargo, enfatizó que llegó a México desde pequeña y cuenta con la ciudadanía nayarita conforme a la legislación local.

La legisladora subrayó que su convicción y trabajo responden de manera exclusiva a México y a Nayarit. Aclaró que su lugar de nacimiento obedeció a una circunstancia familiar, pero elegir la nacionalidad mexicana ha sido una decisión consciente y permanente a lo largo de su trayectoria política.