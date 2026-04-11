Inauguración real

Más allá de un acto protocolario o de una solemne ceremonia, la inauguración del nuevo Campus Universitario del Instituto de Estudios Superiores (IEB) en Madrid, España, refleja el crecimiento, la consistencia y la fortaleza de las uniones académicas.

Academia Mexicana de Derecho Internacional

El Consejo Rector del IEB a través de su director, el doctor Álvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas, ha conducido por los caminos de la histórica tradición educativa y cultural de España, origen de las más importantes universidades de Iberoamérica, el crecimiento de este gran centro de estudios superiores. Es para mí un gran honor pertenecer al claustro académico, en el que destacan dos premios Nobel en Economía: Harry Markowitz y Lawrence Klein, quienes pertenecen también al consejo editorial de esta gran casa de estudios.

Los caminos transitados por este centro desde 1989 han marcado con huella indeleble el impulso al más alto nivel de la excelencia académica, dando oportunidad a cientos de sus egresados a vestir la toga de la vida como exitosos profesionales, en los campos más reconocidos de las ciencias de manera significativa la economía y finanzas, derecho, relaciones internacionales, ingeniería, etcétera, no sólo en Europa e Iberoamérica, la globalización en materia educativa ha abierto estas puertas.

Vínculos académicos con universidades de enorme tradición y prestigio, destacan los construidos con sólido andamiaje con la Universidad Complutense de Madrid, del rey Juan Carlos y la Real Pontificia Universidad de Salamanca por citar algunas, aunadas a estas uniones debo mencionar las alianzas con la Wharton School y la Universidad de Fordham y, desde luego. con la Bolsa de Madrid, que permite a los alumnos de esa rama, aprender formalmente la práctica bursátil. Además, no puedo dejar de mencionar el convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y la vinculación estrecha con la London School of Economics and Political Science, a través de diversos acuerdos de colaboración académica.

De enorme relevancia y un gran honor para mí haber representado a la Academia Mexicana de Derecho Internacional al lado de insignes figuras, como el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, el presidente y vicepresidente del Consejo Rector, la ministra de Educación, Innovación y Universidades, del Reino de España, el alcalde de Madrid, entre otros que conformamos parte del comité de recepción del rey Felipe VI, jefe del Estado Español, de las Fuerzas Armadas y de las relaciones internacionales.

El encuentro con mis compañeros y entrañables amigos: el director Álvaro Drake, Ana Moreno Giraldo y Álvaro Sánchez Agustí, Patricia Minué Cid, Mónica de la Torre Bonilla, Ana María García, para todos ellos mi afecto y consideración. En el aula magna para escuchar las palabras del jefe de Estado Español, el rey Felipe VI y testimoniar la entrega de Becas de posgrado y reconocimientos a sobresalientes alumnos, compartí el momento con mi viejo amigo el decano en retiro de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, José Iturmendi, y el exfiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos Alonso.

Doy testimonio del respeto y cariño de los más de mil asistentes al rey, quien entregó como parte de este evento sendas becas de honor, departiendo con extrema sencillez y calidez con los alumnos, quienes vitorearon y aplaudieron al jefe del Estado español.

No puedo soslayar la deferencia y la muestra de afecto, fuera de protocolo que me dispensara el rey Felipe VI y la atención a mis palabras, sorpresivamente me tomó del brazo, lo que se interpretó como mensaje de unión en momentos en lo que la relación gubernamental no ha sido del todo tersa, de ahí la relevancia de los sólidos puentes académicos que siempre han tenido las dos naciones.

Los lazos que nos estrechan a la Academia Mexicana de Derecho Internacional (la más antigua de América) darán ciertamente frutos con el prestigioso Instituto de Estudios Bursátiles, fortaleciendo la tarea de difundir sus legados en aras de la formación de las nuevas generaciones en la histórica e indisoluble unión de dos grandes naciones.