¡Aguas con el calor!

La deshidratación es una de las causas de colapso en la vejez.

Heart Association

Mi querido viejo: ya comenzó a calentar el clima, ya tenemos todos los días temperaturas cada vez más altas, que, junto con la contaminación que tienen muchas de nuestras ciudades, hacen una mezcla que no es buena ni para la salud ni para el bienestar que merecemos.

Como tú sabes, somos agua, nuestro cuerpo es agua en más de 70 por ciento, y es el agua en todas sus formas la que nos permite vivir; desde los primeros días de la vida, el bebé requiere hidratación, y si hace mucho calor o está enfermito con diarrea, por simple que sea, la deshidratación lo puede dañar y aún matar en poco tiempo; tal vez recuerdas a un gran médico, el doctor Jesús Kumate, que entre las muchas cosas buenas que hizo cuando fue secretario de Salud, implantó la obligación de que todas las clínicas y hospitales tuvieran el llamado suero oral, y que todas las mamás de niños con diarrea recibieran los sobres de suero oral, que literalmente salvaron y salvan la vida de miles de niños enfermos.

Pues lo mismo pasa en toda la vida; los atletas, maratonistas, corredores, etcétera, pueden perder varios litros de agua durante un entrenamiento fuerte al rayo del sol, y necesitan hidratación abundante para no sufrir lo que se llama “golpe de calor” que puede tener graves consecuencias.

Y nosotros, querido viejo, también necesitamos hidratación adecuada todos los días de nuestra vida, porque cuando nos deshidratamos, la sangre, por decirlo de algún modo, se hace más “espesa”, y esto puede desencadenar un infarto del corazón, un colapso por baja de la presión arterial, o incluso una lesión de las arterias del cerebro.

Y la prevención está al alcance de la mano de todos nosotros, viejos y viejas: agua, mucha agua, natural o de sabores y, por supuesto, caldos, consomé, leche, café, lo que sea, para que recibamos la dosis necesaria para que todos nuestros órganos funcionen perfectamente.

Sé bien, querido viejo, que algunos de nosotros, hombres o mujeres, no quieren tomar mucha agua porque hay problemas relacionados con los riñones y la vejiga, y como no quieren ir al baño una y otra vez, deciden no hidratarse, y esto puede tener las consecuencias que ya señalé. Afortunadamente, hay formas de mejorar la función de la vejiga, alguna vez hablamos aquí de los ejercicios para fortalecer los músculos de la pelvis y tener mejor control de la orina; los puedes hacer y entonces hidratarte tranquilamente; en otros casos, lo sabes bien, se puede usar ropa interior especialmente diseñada para contener la orina, y entonces no hay problema; como quiera que sea, el mensaje es, querido viejo, que te hidrates diariamente, en especial en los días calurosos.

¿Que si puedes tomar cerveza?, ¿que si puedes tomar vino o licor?, ¡claro que sí!, los viejos sabemos beber, sabemos que las personas inteligentes disfrutamos las bebidas sin dañar nuestro cuerpo, sin intoxicarnos o emborracharnos; la hidratación en esa forma siempre será bienvenida, con moderación, con inteligencia.

Hidrátate, querido viejo, y sigue disfrutando la vida como lo mereces.