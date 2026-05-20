Yate atribuido al diputado Zenyazen Escobar provoca fuego amigo en Morena

El incidente del yate Squalo, cuya propiedad es atribuida al diputado federal Zenyazen Escobar García, ya fue motivo de deslinde político por parte del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El legislador por Veracruz aprovechó el episodio para marcar distancia interna y cuestionar conductas al interior de su propio partido, principalmente por el enriquecimiento inexplicable de algunos de sus miembros.

Al ser cuestionado sobre el incidente, Huerta respondió que desconoce “en qué andan” algunos de sus compañeros y contrastó su propia actividad en territorio con campesinos y productores con la presencia del legislador en un contexto que derivó en un accidente con lesionadas.

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Sin mencionar directamente a Escobar, subrayó que “ahí están las consecuencias” y que el caso debe investigarse a fondo por todas las autoridades competentes, incluida la gobernadora, la Marina y el subsecretario correspondiente.

“Dicen por ahí que aquí no nada más hay que ser bueno, también hay que serlo de verdad; que se investigue, que se investigue ese caso y todos los demás se tienen que investigar”, dijo el senador.

Huerta ironizó sobre el intento del diputado por presentarse como héroe tras el siniestro y remarcó que no entrará en polémicas personales, pero sí en la exigencia de que se esclarezca el hecho y cualquier otro que involucre a actores públicos.

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Mientras tanto, después de un amplio recorrido en medios de comunicación para tratar de deslindarse, el diputado Zenyazen Escobar lo único que ha hecho es evidenciar la atención y cercanía que presuntamente tiene con las personas que resultaron lesionadas, dos de ellas funcionarias estatales y un hombre que es integrante de la escolta personal del legislador.

Aunque las autoridades estatales aseguraron que serían investigados la explosión e incendio del yate –que el diputado insiste en señalar que no es de su propiedad, pero sí rentado a un empresario— hasta la noche del miércoles no había reportes que arrojaran el resultado de los peritajes.

Tampoco se conoce quién se hará cargo de los gastos médicos de las tripulantes de la embarcación, pues presuntamente no hay seguro que cubra el pago de hospitales y atención que requieren los lesionados.