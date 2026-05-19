Escándalo por yate incendiado en Veracruz acorrala al diputado Zenyazen Escobar

La explosión e incendio de un yate ocurrido el pasado sábado en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, colocó al diputado federal morenista Zenyazen Escobar en el “ojo del huracán” luego de que sus acompañantes, cuatro mujeres, dos de ellas identificadas como funcionaria del Gobierno de Veracruz, resultaron con quemaduras y fracturas al aventarse al agua.

El tema, de por sí delicado, se volvió un asunto público porque el diputado buscó excusarse en medios informativos sobre su presencia en el sitio, al señalar que sólo “pasaba por ahí” en una moto acuática, cuando el parte de la Capitanía de Puerto indica que iba en un yate de su propiedad, lo cual ha insistido en negar.

Los reportes difundidos por autoridades marítimas señalan que la embarcación sufrió una presunta falla eléctrica que derivó en una explosión y el posterior incendio.

Las mujeres, dos de ellas identificadas como Claudia Alemán Carvajal, titular de la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo, así como Valeria Bautista, quien es la jefa de la Unidad Administrativa, fueron auxiliadas por embarcaciones cercanas y por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que coordinó el traslado de las lesionadas a hospitales de la zona con apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, según declaró el propio legislador.

El siniestro en el yate provocó lesiones a funcionarias del gobierno estatal. Especial

El legislador se ocupó de hacer una versión grabada en video, que hizo circular en redes sociales, y en la que explicó que paseaba con su hija cuando escuchó la explosión y acudió en auxilio de las jóvenes. Luego señaló que la embarcación pertenece a un empresario identificado como Omar López, quien resultó ser una persona muy cercana a su círculo.

El incidente ocurrió el pasado sábado y coincidió con la fiesta que se ofrecía en casa de Miguel Yunes Márquez y en donde se encontraba el senador Adán Augusto López Hernández, lo que mencionó en una de las entrevistas que concedió el legislador, al advertir que a pesar de la cercanía, ninguno de los que estaba en esa fiesta fue en auxilio.

El incidente reavivó cuestionamientos sobre el patrimonio del diputado, quien ha sido señalado en distintas ocasiones por presunto enriquecimiento durante su paso por la Secretaría de Educación de Veracruz, en contraste con el discurso de austeridad promovido por su partido.

La crisis se amplificó en redes sociales cuando usuarios retomaron fotografías de su pasado como bailarín “stripper” y él mismo decidió publicarlas, lo que lejos de contener la conversación la extendió hacia un terreno de burla y escrutinio político.

El legislador intentó deslindarse del suceso mediante videos en redes sociales asegurando que solo "pasaba por ahí". Especial

Mientras la Marina realiza las investigaciones para determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades por las lesiones de las mujeres, el episodio deja abiertas interrogantes sobre la relación del legislador con bienes de alto valor.