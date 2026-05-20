Canciller Roberto Velasco recibe a líderes de la UE para cumbre con Sheinbaum

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió este miércoles a António Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quienes realizan una visita oficial a México para participar en la VIII Cumbre México-Unión Europea junto con autoridades federales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la Base Aérea Militar número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el canciller dio la bienvenida a los dirigentes de la Unión Europea, luego de aterrizar en un vuelo comercial procedente de Europa.

“Aterrizando en México, uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Con ganas de firmar nuestros nuevos acuerdos, ampliando nuestra cooperación política en la escena global, defendiendo los derechos humanos, la igualdad de género y abordando el cambio climático. Y potenciando el comercio e inversión como nunca antes”, destacó en redes sociales Von der Leyen.

Este jueves 21, los funcionarios europeos atenderán una agenda de trabajo que incluye reuniones diplomáticas, encuentros con funcionarios del gobierno federal, legisladores, empresarios, representantes de organizaciones civiles y visitas a espacios históricos y culturales.

El viernes 22 serán recibidos por la presidenta de México en Palacio Nacional, con quien sostendrán una reunión acompañados por sus respectivas comitivas, además de un encuentro con el sector empresarial.

Reproducir SRE llegada Comisión Europea

También se llevará a cabo la firma del Acuerdo Global Modernizado, que suscribirán la jefa del Ejecutivo federal y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Como parte de esta cumbre, se firmarán también el Acuerdo Comercial Interino y el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de una declaración conjunta.