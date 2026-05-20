Vinculan a proceso a hombre que mató a su esposa e hija

El sujeto que mató a su esposa y a su hija en Rincón de Romos, Aguascalientes, ya fue vinculado a proceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo de 2026, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Zacatecas en la comunidad de San Jacinto, perteneciente al municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la madre y a su hija sin signos vitales, así como a Juan Antonio "N", de 49 años de edad, arriba de su vehículo herido, ya que después de estrangularlas intentó acabar con su vida apuñalándose en el tórax.

El hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica con custodia policial.

Sus otras dos hijas se escondieron en una habitación para evitar que les hiciera daño.

De acuerdo con los vecinos, Juan Antonio tenía tres meses de padecer un cuadro de depresión, lo que presumen pudo haberlo llevado a cometer el atroz acto, ya que no tenía antecedentes de agresión hacia su familia.

Los cuerpos de Sanjuana, de 44 años de edad, y de su hija Amalia, de 12, fueron trasladados al Semefo y posteriormente entregados a sus familiares para darles cristiana sepultura.

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JCS