Estados Unidos da beneplácito a Roberto Lazzeri como embajador de México

El gobierno de Estados Unidos otorgó su beneplácito a México para que Roberto Lazzeri Montaño se convierta en el próximo embajador mexicano en Washington, en reemplazo de Esteban Moctezuma Barragán, quien permaneció en la representación diplomática desde febrero de 2021.

De acuerdo con funcionarios federales, el aval de la administración Trump ya fue comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que continúe el proceso interno ante el Senado de la República con el envío del nombramiento, la comparecencia del funcionario y su ratificación ante el pleno.

Lazzeri Montaño ha sido colaborador cercano de la mandataria mexicana, quien en agosto del año pasado lo nombró al frente de Bancomext y Nacional Financiera.

Antes ocupó la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, cargo que desempeñó desde julio de 2023. También trabajó durante el periodo de transición entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, junto al secretario Rogelio Ramírez de la O.

Estos cargos le han permitido mantener buenas relaciones con el Departamento del Tesoro del país vecino.

En medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, la mandataria mexicana decidió colocar a Lazzeri en la embajada mexicana.

El virtual embajador mexicano es economista por el CIDE y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su carrera en el sector público inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde administró el portafolio de deuda pública local. Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

En el caso de Esteban Moctezuma, fue nombrado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2021, luego de dejar la Secretaría de Educación Pública, y se mantuvo durante el cambio de administración.

Moctezuma, al igual que Lazzeri, no forma parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM), a diferencia de su antecesora en el cargo durante el inicio de la llamada Cuarta Transformación, la embajadora Martha Bárcena Coqui.

El ajuste en la embajada mexicana en Washington coincide con el cambio en la cancillería mexicana tras la llegada de Roberto Velasco Álvarez en abril pasado, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.