Liberan a los cinco trabajadores de una empresa financiera secuestrados en Oaxaca

Autoridades de Oaxaca confirmaron que fueron localizados vivos los cinco trabajadores veracruzanos secuestrados, cuyos familiares realizaron el pasado fin de semana una manifestación afuera de la empresa financiera que los había contratado para realizar labores de crédito y cobranza en municipios del vecino estado.

Fuentes de inteligencia informaron que los trabajadores fueron liberados en el municipio de Pueblo Nuevo Papaloapan, en la región limítrofe con Veracruz.

Japhed Jafid Peña Azamar, Rosaura Esperanza Aguirre Chávez, Christian JHair Luciano Vasconcelos, Rodolfo Valencia y Joaquín Omar Valerio, fueron reportados "sanos y salvos" a sus familiares, quienes el pasado fin de semana se manifestaron afuera de las instalaciones de la empresa CCS, que los había enviado a Oaxaca.

Durante una semana, los cinco trabajadores estuvieron desaparecidos. Un sexto fue encontrado casi dos días después de la desaparición masiva, pero presuntamente estaba en shock y no podía declarar, lo que acrecentó más la angustia de quienes esperaban noticias de sus seres queridos.

Las autoridades veracruzanas sólo confirmaron el hallazgo de los trabajadores, sin dar más pormenores del caso y sin mencionar si hubo algún operativo para detener a los responsables.

Matan a madre e hija comerciantes

En días pasados, dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados en plena vía pública en el municipio sureño de Cosoleacaque, Veracruz, en un hecho que prendió las alertas entre los comerciantes, actividad a la que se dedicaban las víctimas, quienes fueron identificadas como Ana Lilia González Mateos, de 42 años y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25, ambas vendedoras en el mercado Rafael Hernández Ochoa, donde tenían su local de abarrotes.

Un reporte señala que fueron privadas de la libertad la tarde del domingo y por la noche, alrededor de las 21:30 horas las arrojaron desde una camioneta Toyota gris, sobre la calle Emiliano Zapata, en el Barrio Cuarto.

Hubo personas que observaron cuando los delincuentes huyeron a toda prisa y cuadras adelante abandonaron el vehículo del que arrojaron a las mujeres, luego se subieron otra unidad y escaparon.

El reporte forense menciona que las víctimas presentaban a simple vista huellas de tortura e impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía regional acordonaron la zona y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio, pero no hay reporte de detenciones.

El doble asesinato ocurre en una región marcada por la disputa entre grupos criminales y por un patrón creciente de violencia en contra de quienes se dedican al comercio y al transporte público. Hay temor entre agrupaciones de comerciantes porque aseguraron que hay presiones para entregar “cuotas” y amenazas para no denunciar ante la autoridad.

Por otra parte, familiares y vecinos de las víctimas denunciaron la ausencia de medidas efectivas para prevenir ataques de esta naturaleza. Por eso exigieron que la investigación avance rápidamente.

jcp