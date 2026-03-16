Waldo Fernández pide proteger la economía familiar ante alza de transporte en NL

Ante el incremento gradual en las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Monterrey, el senador por Nuevo León Waldo Fernández advirtió que las decisiones en materia de movilidad deben tener como prioridad proteger la economía de las familias.

El legislador señaló que cuando sube el transporte público no se trata de un gasto menor, sino de un impacto directo en el costo de vida de miles de trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente de camiones y metro para trasladarse.

Para muchas familias significa pagar más simplemente por ir a trabajar o estudiar. La movilidad no puede convertirse en una carga adicional para quienes ya enfrentan el costo de vida de una ciudad como Monterrey”, señaló.

Waldo Fernández recordó que a nivel federal se ha impulsado una política orientada a proteger el bolsillo de la gente, con programas sociales, aumentos al salario mínimo y medidas para fortalecer el ingreso de las familias.

En ese sentido, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una línea clara de política pública enfocada en el bienestar social y en poner a las personas en el centro de las decisiones económicas.

Como ejemplo, mencionó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se fortalecieron los subsidios al transporte público y se impulsaron proyectos de movilidad masiva con tarifas accesibles, con el objetivo de garantizar que el derecho a la movilidad no se convirtiera en una carga para la economía familiar.

El senador consideró que las decisiones en los estados deben seguir esa misma lógica: priorizar el bienestar de la población y buscar mecanismos para mejorar el servicio de transporte sin trasladar automáticamente los costos al bolsillo de la ciudadanía.

El crecimiento económico que vive Nuevo León debe reflejarse en mejores condiciones de vida para la gente. El desarrollo de una ciudad no puede medirse solo en inversión o industria, también debe verse en servicios públicos que permitan vivir mejor”, expresó.

Finalmente, Waldo Fernández señaló que el debate sobre movilidad será central en los próximos años para el futuro de las grandes ciudades del país y advirtió que las políticas públicas deben construirse pensando primero en la gente y en su economía diaria.

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