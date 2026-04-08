Vuelca y arde pipa cargada de gasolina en la Carretera Nacional
Volcadura de pipa con 31 mil litros de gasolina provoca incendio y cierre total en Carretera Nacional, informa Protección Civil de Nuevo León
El cierre de la Carretera Nacional dejó la volcadura e incendio de una pipa cargada de gasolina en Montemorelos, Nuevo León, este miércoles.
Protección Civil del estado informó de los hechos registrados alrededor de las 16:42 horas a la altura del kilómetro 85 de la mencionada vía que une los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, pero sí el cierre de la mencionada vía en ambas circulaciones.
La unidad involucrada pertenece a la empresa GSF División de Transportes de RL de CV, originaria de Namiquipa, Chihuahua.
El tráiler es de marca Kenworth con placas de circulación 98APL9L que llevaba unos 31 mil 100 litros de gasolina.
Al momento en el sitio se realizan trabajos de enfriamiento.
clm