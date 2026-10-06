Volcadura de autobús en Sonora deja tres muertos y más de 12 heridos

Un trágico accidente vial se registró la mañana de este martes sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo que conecta Ciudad Obregón con Guaymas, luego de que un autobús de pasajeros de línea comercial volcara a un costado de la cinta asfáltica, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y más de una docena de lesionados.

El percance ocurrió cuando la unidad de la empresa Ómnibus de México, con número económico 8112, derribó las barreras metálicas de contención y terminó volcada sobre su costado derecho a un margen del camino. Entre las víctimas mortales confirmadas en el lugar se encuentra el conductor de la unidad y dos pasajeros.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la División Carreteras de la Guardia Nacional informó sobre la implementación de un operativo de resguardo y el cierre parcial de la circulación a la altura del kilómetro 157+600, cerca del poblado Noche Buena.

Cuerpos de rescate, paramédicos de Cruz Roja y elementos de Protección Civil acudieron al punto para brindar los primeros auxilios a más de doce pasajeros que resultaron con lesiones de diversa consideración, trasladándolos a hospitales de Ciudad Obregón y Guaymas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciaron las diligencias de ley para determinar las causas probables del accidente.

Claves del accidente vial en Sonora:

Ubicación: Carretera Federal México 15, tramo Obregón-Guaymas (km 157+600, poblado Noche Buena).

Saldo preliminar: Tres fallecidos (el chofer y dos pasajeros) y más de 12 heridos.

Unidad involucrada: Autobús de la línea Ómnibus de México, número económico 8112.

Estado de la vía: Cierre parcial a la circulación coordinado por la Guardia Nacional Carreteras.