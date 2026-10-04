Indignación en Hidalgo por atropellamiento de abuelita; buscan al responsable

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada en la zona de San Judas, en la comunidad de Carboneras, Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la información disponible, la víctima sufrió una fractura en un brazo y lesiones en los tendones, por lo que requiere atención médica.

Tras el incidente, el conductor del vehículo involucrado se retiró del lugar, por lo que se busca obtener información que permita establecer su identidad y la unidad que conducía.

El hecho generó un llamado a quienes hayan presenciado el atropellamiento o cuenten con imágenes, datos o cualquier información relacionada con el vehículo involucrado, a fin de que puedan proporcionarla a las autoridades correspondientes.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser determinadas mediante las investigaciones, así como las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.