Violencia contra docentes revela crisis de autoridad; caso en Michoacán no es aislado

Especialistas advierten que el caso ocurrido en Michoacán no es aislado, sino resultado de factores sociales, culturales y fallas en la detección temprana.

El asesinato de dos profesoras al interior de un plantel educativo en Michoacán, a manos de un estudiante, encendió alertas entre especialistas, quienes advierten que este tipo de hechos no son aislados, sino reflejo de una crisis más profunda en la forma en que se construyen la autoridad, la convivencia y la violencia en el país.

Para el especialista en derechos de la infancia Juan Martín Pérez García, estos casos deben entenderse como parte de un contexto marcado por la violencia estructural.

No es que un adolescente se levante un día y decida matar. Dio muchas señales previas que no fueron atendidas”, señaló.

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El experto subrayó que México arrastra más de dos décadas de violencia armada que han impactado directamente en niñas, niños y adolescentes.

“Éste es un hijo de la guerra. Lo que ha visto son armas, muertos, confrontaciones”, afirmó.

Desde esta perspectiva, advirtió que no se trata de casos aislados ni de problemas individuales.

No son adolescentes enfermos. Son jóvenes que están reproduciendo la violencia en la que crecieron”, sostuvo.

A ello se suma la presión social sobre los hombres jóvenes para validar su masculinidad a través de la violencia.

“Se les exige demostrar que son ‘machos’, y muchas veces eso se expresa mediante el uso de armas o la agresión”, explicó.

Por su parte, el sociólogo Felipe Gaytán Alcalá advirtió que la violencia hacia docentes tiene antecedentes y responde a múltiples factores que se han acumulado sin una respuesta efectiva.

No es un fenómeno nuevo. Desde hace años hay registros de agresiones verbales, físicas, patrimoniales e incluso digitales contra profesores”, indicó.

Los profesores han dejado de ser un referente de autoridad

De acuerdo con el especialista, uno de los elementos centrales es la transformación en la percepción social del docente.

El profesor ha dejado de ser un referente de autoridad. Hoy su figura es cuestionada tanto en la escuela como en el hogar”, expuso.

A esto se suman cambios en los estilos de crianza, donde el principio de autoridad se ha debilitado.

“Se buscó una relación más horizontal con los hijos, pero en muchos casos eso derivó en una pérdida de límites claros, lo que repercute directamente en la escuela”, comentó

El resultado, dijo, es un entorno donde los docentes enfrentan no solo a los alumnos, sino también a padres de familia y a instituciones que, en ocasiones, terminan por deslegitimar su autoridad.

Los profesores tienen miedo de ejercer autoridad porque pueden ser denunciados, exhibidos o sancionados”, afirmó.

En este tipo de ataques hay señales previas, aseguran especialistas

Ambos especialistas coincidieron en que estos hechos son procesos que se construyen con el tiempo y que pudieron haber sido detectados.

“Es un proceso que se va cocinando. Hay señales previas, pero muchas veces las autoridades prefieren dejar que las cosas se resuelvan solas”, advirtió Gaytán.

Además, alertó sobre la creciente exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia, tanto en entornos sociales como digitales.

“Hoy la violencia está presente todo el tiempo, en medios, en redes, en la vida cotidiana. Eso también moldea la forma en que se resuelven los conflictos”, planteó.

En este contexto, las escuelas no pueden entenderse como espacios aislados.

“Son un microcosmos: reproducen lo que ocurre afuera, pero también generan sus propias formas de violencia”, añadió.

Frente a este panorama, los especialistas hablaron de la necesidad de atender las causas estructurales y fortalecer los entornos escolares.

Esto es prevenible, pero requiere políticas públicas, atención a la infancia y reconstruir los marcos de convivencia”, señaló Pérez García.

Finalmente, advirtieron que, ante estos casos, existe el riesgo de respuestas simplistas o punitivas.

“Se va a polarizar la discusión: unos pedirán castigos más severos y otros buscarán justificar. Pero lo que falta es entender el problema de fondo”, concluyó Gaytán.

*mcam