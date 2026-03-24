“Hacían magia”: la prepa Makárenko celebraba la vida; hoy llora a dos maestras

La preparatoria Makárenko, donde este martes un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras con un arma larga, compartía con sus seguidores en redes las convivencias de su comunidad.

En su perfil de Facebook, la escuela, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, publica fotografías para sus tres mil 700 seguidores en las que muestra, por ejemplo, el carnaval de primavera llevado a cabo el pasado 21 de marzo, en el que la comunidad educativo desfiló en carros alegóricos, con música, disfraces y bailes, por algunas calles de la localidad.

“Así brillaron nuestros alumnos. Con talento, alegría y mucha magia”, publicó el administrador de la página para presentar una galería de 138 imágenes en la que llama a revivir el carnaval y buscarse en las fotos, acompañado por las etiquetas #prepamakarenko #YoSoyMakarenko #Expoferia2026 #carnaval2026 #orgullomakarenko #momentosmakarenko

Dos días antes, el 19 de marzo, se compartieron imágenes de los preparativos para su desfile.

Los alumnos desfilaron el pasado 21 de marzo por las calles de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tomada de Facebook @Anton.Makarenko.lzc

“Lo que ves en minutos… ellos lo construyen en días. Pintan, crean, ríen, se esfuerzan… y sin darse cuenta, hacen magia. Esto no es solo un desfile…

es talento, trabajo y orgullo Makárenko”, dice la publicación que se acompaña de más de 50 fotografías en las que los alumnos pintan cartonería, arman estructuras de madera y construyen objetos para sus disfraces.

El 15 de febrero, otra publicación sobre los alumnos de nuevo ingreso daba cuenta de una dinámica para crear comunidad con ellos.

“Nuestros alumnos de nuevo ingreso preparando sus fotos sobre los valores en su primer materia de Humanidades I. Porque antes que profesionistas, formamos seres humanos con principios y valores. No solo vienen a estudiar… vienen a crecer”, dice el post en Facebook.

Esta mañana, la preparatoria Makárenko reaccionó en redes sociales tras el asesinato de dos docentes dentro del plantel, lo que provocó alerta y una intensa movilización.

La dirección de la institución dijo estar de luto tras el sensible fallecimiento de María del Rosario y Tatiana Bedolla, a quienes calificó como integrantes fundamentales de su comunidad educativa.