Vinculan a proceso a tres presuntos responsables del ataque armado en Salamanca

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el ataque armado registrado en las canchas de futbol Las Cabañas, en Salamanca, donde once personas perdieron la vida.

Los imputados fueron detenidos tras una serie de operativos implementados por fuerzas estatales en coordinación con la Fiscalía General del Estado, como parte de las labores de inteligencia posteriores a los hechos.

El funcionario destacó que existen avances importantes en el caso, entre ellos la vinculación a proceso, el aseguramiento de armas y vehículos relacionados con el ataque, y la integración de pruebas que ya forman parte del expediente judicial.

Estatus legal de los detenidos

De acuerdo con las autoridades estatales, el proceso judicial permitirá definir el grado de responsabilidad de los detenidos y las imputaciones correspondientes conforme avancen las investigaciones. La vinculación a proceso representa un paso clave para que el caso sea analizado por el Poder Judicial, donde se determinarán las sanciones en función de las pruebas recabadas.

El secretario de Gobierno reconoció que se trata de un proceso complejo, pero aseguró que se continúa recopilando información y que las acciones emprendidas buscan garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

¿Qué ocurrió en Loma de Flores?

El ataque se registró poco antes de las 17:30 horas del domingo, cuando un grupo de hombres armados arribó al campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, y abrió fuego contra las personas que presenciaban un partido.

El saldo fue de 11 personas fallecidas, diez de ellas en el lugar y una más mientras recibía atención médica. Además, varios asistentes resultaron lesionados, entre ellos una mujer y un menor de edad.

El ataque ocurrió en medio de un torneo comunitario, lo que incrementó el impacto social del hecho, ya que decenas de familias se encontraban reunidas en el lugar.

Posibles móviles del ataque

Las autoridades investigan si la pugna entre grupos criminales fue el detonante del ataque armado. Ambos grupos criminales mantienen una disputa por el control de la zona del Bajío, lo que ha derivado en múltiples hechos violentos en Guanajuato.

El ataque en Salamanca se suma a una serie de agresiones que reflejan la intensidad de la confrontación entre estas organizaciones, consideradas de las más poderosas y violentas del país.

Guanajuato se ha mantenido en los últimos años como uno de los estados con mayor número de homicidios en México. La presencia de grupos criminales y la disputa territorial han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a comunidades rurales como a zonas urbanas.