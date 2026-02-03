Incendio forestal en Hidalgo deja una persona muerta

Un incendio forestal de grandes proporciones registrado en la comunidad de Santiago Tezontlale, en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, cobró la vida de una persona y provocó daños considerables en al menos 15 hectáreas de pastizales y vegetación natural.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició a causa de una quema de hierba que se salió de control.

Las condiciones climáticas adversas, como la sequía prolongada y las altas temperaturas, facilitaron que las llamas se propagaran rápidamente por la zona.

Luego de varias horas de trabajo continuo, las autoridades lograron controlar el siniestro en su totalidad, informando que las labores de liquidación presentan un avance cercano al 95 por ciento, lo que reduce el riesgo de que el fuego vuelva a activarse.

En el combate al incendio participaron brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, elementos de Seguridad Pública, bomberos del municipio de San Agustín Tlaxiaca, así como corporaciones de emergencia y policías de Ajacuba.

A estas acciones se sumaron habitantes de la comunidad, quienes colaboraron para impedir que el fuego alcanzara áreas habitadas.

Durante el incidente, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 78 años de edad, identificado como José “N”, quien habría quedado atrapado entre las llamas.

De manera preliminar, se presume que la víctima se encontraba realizando una quema controlada en su terreno al momento del accidente.

Colapso de puente deja incomunicadas a comunidades en Hidalgo

El colapso de un puente vehicular en el municipio de Jacala de Ledezma, en la región serrana del estado de Hidalgo, provocó la interrupción total del tránsito entre las comunidades de La Palma, Quetzalapa y Vado Hondo, afectando de manera directa la movilidad y las actividades cotidianas de la población.

El incidente se registró cuando un camión de carga pesada tipo Torton, que transportaba block, intentó cruzar la estructura.

El peso del vehículo habría excedido la capacidad del puente, ocasionando su desplome de forma repentina.

A pesar de la magnitud del suceso, no se reportaron personas lesionadas; no obstante, las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas por las autoridades.

JCS