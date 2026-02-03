En un año se registraron más de un millón de títulos profesionales: Mario Delgado

Durante el primer año de la administración se registraron más de un millón 100 mil títulos profesionales y cerca de 800 mil cédulas, como resultado del proceso de digitalización y modernización de los sistemas de registro, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que esta tendencia sostenida de crecimiento responde a la transformación digital de los trámites, la portabilidad de datos y la modernización de los procesos administrativos, lo que ha fortalecido el papel del título y la cédula profesional como documentos esenciales para el ejercicio profesional en México.

Explicó que ambos documentos constituyen una acreditación oficial de largo plazo, respaldada por el Sistema Educativo Nacional, así como por los mecanismos de equivalencia de estudios realizados en el extranjero, lo que brinda certeza jurídica, reconocimiento institucional y validez social a las trayectorias educativas de licenciatura, posgrado y especialización.

Delgado Carrillo indicó que el modelo actual de profesionalización se fortalece con el sistema México Insignias Abiertas, el cual permite registrar certificaciones, microcredenciales, cursos, talleres y diplomados en un entorno digital, flexible y verificable, que complementa al título y la cédula profesional como mecanismos oficiales de reconocimiento.

Detalló que este esquema combina una estrategia de largo plazo, representada por el título y la cédula profesional, con procesos de actualización continua de corta duración, acordes con el ritmo acelerado del cambio tecnológico, la automatización y las nuevas exigencias del mercado laboral.

El secretario subrayó que esta transformación garantiza la sostenibilidad de las profesiones, al reconocer trayectorias de actualización permanente que, en promedio, se renuevan cada tres años, lo que fortalece el valor del título y la cédula como base de una carrera profesional sólida, verificable y con proyección futura.

Por otra parte, el titular de la Dirección General de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, informó que en 80 años, de 1945 a la fecha, se han expedido más de 15 millones de cédulas profesionales, lo que confirma la vigencia de este documento para el ejercicio profesional en los sectores público, privado y académico, así como para la movilidad internacional.

Destacó que la constancia de situación profesional, documento de doble verificación, supera ya los 2.5 millones de descargas oficiales y permite validar de manera segura los antecedentes profesionales en disciplinas como Derecho, Medicina, Contaduría y Psicología.

En materia de equidad, señaló que 58 por ciento de las cédulas profesionales expedidas corresponden a mujeres, con una participación creciente en áreas históricamente masculinizadas como ingenierías, aeronáutica, ciencias ambientales y desarrollo tecnológico, lo que refleja un cambio estructural en la composición del ejercicio profesional en el país.

jcp