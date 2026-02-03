Alumna de CBTIS se lanza desde el segundo piso del plantel

Un estudiante del CBTIS 275, en Matamoros, Tamaulipas, se lanzó desde el segundo piso del plantel y resultó con lesiones que requirieron su traslado a un hospital.

Autoridades informaron que los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 3 de febrero en las instalaciones del plantel ubicado en la colonia Campestre del Río, primera etapa, al oriente de la ciudad.

Los docentes fueron alertados sobre lo sucedido y activaron de inmediato los protocolos de auxilio, además de solicitar la intervención de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte, la joven, quien es alumna de la institución, padece esquizofrenia. En declaraciones a los paramédicos, relató que, mientras se encontraba en el segundo piso, escuchó voces que le ordenaban lanzarse, por lo que accedió.

Se desconoce el estado exacto de las lesiones que sufrió, ya que los servicios de emergencia se reservaron esa información.

Por otra parte, el CBTIS anunció que se brindará apoyo y acompañamiento a la estudiante por parte de la comunidad escolar, y reiteró la importancia de la detección oportuna y la atención a la salud mental dentro y fuera de la institución.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijos, con el fin de poder brindarles apoyo emocional en caso de que enfrenten una crisis.

Ambulancia de la Cruz Roja en inmediaciones del CBTIS 275, en Matamoros Foto: Especial

En Puebla un maestro se suicida tras ser visto con una menor

Por Eridani Salazar

Fue en el mes de diciembre, cuando vecinos de la colonia Leyes de Reforma, en el municipio de Tehuacán, Puebla, fueron sorprendidos por el hallazgo del cuerpo sin vida de un maestro de bachillerato identificado como Dante N., de 46 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el docente fue encontrado suspendido de una cuerda en la azotea de su domicilio, ubicado en la calle 27 Sur y 5 Oriente.

Uno de sus familiares realizó la llamada de auxilio, lo que movilizó a paramédicos, personal de Protección Civil y Bomberos, quienes descendieron el cuerpo e intentaron reanimarlo. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras corroborar el fallecimiento, se dio aviso al Ministerio Público, que inició las diligencias legales correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recolectar indicios en la escena.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Anfiteatro Municipal de Tehuacán, donde se le practicó la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

De manera preliminar, familiares del docente señalaron que Dante N. habría enfrentado una fuerte presión social derivada de los señalamientos difundidos en redes sociales, luego de que fuera denunciado por el presunto delito de estupro.

jcp