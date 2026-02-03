¡Otro más! Hombre es hallado muerto dentro de un hotel

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un hotel ubicado sobre la Avenida Garza Sada, al sur de Monterrey, en Nuevo León.

El cuerpo del hombre, todavía no identificado, fue encontrado por los empleados de seguridad del hotel durante la mañana de este martes.

El hallazgo provocó la movilización de elementos de la Fiscalía de Nuevo León, Agencia Estatal de Investigaciones, peritos y Fuerza Civil; así como también de personal médico.

De acuerdo a personal del hotel y autoridades, el hombre habría pasado la noche en el edificio.

Autoridades investigan su muerte

Según los estudios periciales dados por elementos de seguridad, el cuerpo no presentaba signos de violencia al momento de su hallazgo, por lo que se presume pudo haber sido una muerte por causas naturales.

Hasta el momento autoridades no han emitido un comunicado oficial o más información al respecto.

No es el primer caso durante este 2026

En días pasados, también en Monterrey, Nuevo León, se dio a conocer que un hombre murió dentro de un motel ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en la zona norponiente.

Los hechos se registraron en los pasillos interiores de este complejo situado en la colonia La Alianza, donde en los últimos días hay una importante movilización policiaca.

Fue el propio personal del motel quien se percató de la presencia del cadáver, que se encontraba cerca de un automóvil compacto en color rojo. De inmediato, los trabajadores comunicaron los hechos al 911, y en el transcurso de la mañana se dio el arribo de las autoridades.

Los primeros informes señalan que el cuerpo del masculino de aproximadamente 40 años de edad, no tiene signos de violencia, por lo que podría tratarse de una muerte natural.

Sin embargo, este dato solo podrá ser corroborado a través de los análisis forenses correspondientes.

No sólo hombres, también una mujer fue localizada sin vida

En un caso similar, el jueves 22 de enero se reportó el hallazgo de una mujer sin vida dentro de un hotel en municipio de Anáhuac, al norte de Nuevo León.

La mujer fallecida sí presentaba aparentes signos violentos provocados por un arma punzocortante, por lo que se evalúa si se trata de un caso de feminicidio.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad estatal y cuerpos de auxilio, quienes al ingresar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Lo siguiente que hicieron fue acordonar el área para preservar la escena.

El cuerpo fue localizado al interior de una de las habitaciones del hotel, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre personas detenidas o testigos de los hechos.

Trascendió que podría tratarse de una mujer identificada como Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años de edad dato que aún deberá ser confirmado por la Fiscalía conforme avancen las investigaciones.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión el tiempo y las circunstancias del fallecimiento.

jcp