Masacre en Salamanca frena al futbol amateur en ciudades de Guanajuato, pero el profesional sigue en pie

La masacre ocurrida en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, durante un partido de futbol, provocó una reacción inmediata en las ligas locales de varios municipios de Guanajuato. El impacto fue directo en el futbol amateur, donde se optó por la suspensión de actividades en señal de luto, prevención y solidaridad. El futbol profesional, en contraste, seguirá en marcha con refuerzos de seguridad y el respaldo de autoridades municipales y federativas.

El ataque armado dejó 11 personas asesinadas y al menos 12 lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales. El hecho ocurrió en una cancha comunitaria mientras se disputaba un encuentro amateur, lo que encendió alertas en toda la región del Bajío.

Suspensión en ligas locales tras la violencia

En Valle de Santiago, los directivos de la Liga Vallense A.C., Liga Vallense de Veteranos, Liga Santiago y la Liga Amateur Santiago acordaron suspender los juegos programados para la semana en curso. La decisión se tomó por respeto a las familias de las víctimas y ante el reconocimiento de que el municipio también enfrenta riesgos similares a los de Salamanca.

El presidente municipal, Israel Mosqueda, explicó que el tema fue abordado en la mesa de seguridad y se reconoció que la violencia registrada en el municipio vecino expone a toda la zona. La suspensión fue planteada como una medida preventiva y de acompañamiento social.

En Celaya, varias ligas del sector amateur anunciaron la cancelación de actividades deportivas para el fin de semana. La Liga Mayor de Futbol de Celaya informó, a través de un comunicado, que los juegos amistosos quedaban suspendidos hasta nuevo aviso en señal de solidaridad y luto. Otras organizaciones locales replicaron la medida.

El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, señaló que no existen reportes formales de amenazas contra las ligas de futbol de Celaya. Aun así, adelantó que sostendrá reuniones con organizadores para evaluar la situación y reforzar esquemas de seguridad en los campos deportivos.

El Torneo de Barrios anunció la suspensión

En Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro García confirmó que, tras la balacera en Salamanca, se reforzó la seguridad en campos de futbol y espacios deportivos. Recordó que desde el año pasado se acordó con líderes de ligas amateur incrementar la presencia de elementos de seguridad, medida que ya se aplica de manera preventiva.

Alfaro García señaló que se analizará la posible suspensión de encuentros del futbol amateur como una acción preventiva, aunque subrayó que se mantiene un trabajo coordinado diario para evitar hechos lamentables. Reconoció que, tras incidentes previos en campos de futbol del municipio, se incrementaron rondines y vigilancia en estos espacios de encuentro comunitario.

Respaldo total al futbol profesional

Mientras el futbol amateur se detiene en distintos puntos del estado, el futbol profesional continuará. En Irapuato, el Club Deportivo Irapuato jugará como local el sábado 31 de enero a las 19:00 horas contra el Atlante, en partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX, en el estadio Sergio León Chávez.

La alcaldesa de Irapuato aseguró que el gobierno municipal dará todo el apoyo para que continúe la actividad profesional. Señaló que el único requisito es el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol y destacó que existe una coincidencia de intereses para que los partidos se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Tras una reunión en el C4, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, representantes de la Federación Mexicana de Futbol y directivos del Club Irapuato acordaron estrategias conjuntas para garantizar la protección integral de la afición. El encuentro ante Atlante se disputará con acceso a la hinchada fresera y al público en general, bajo un operativo reforzado, aunque sin detallar públicamente sus alcances.

En un comunicado conjunto, las autoridades y el club señalaron que el objetivo es brindar un ambiente ordenado, seguro y familiar en cada partido que se dispute en el estadio Sergio León Chávez.

Irapuato enfrentará al Atlante.

Celaya mantiene partidos profesionales con vigilancia

En Celaya, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez anunció que se desplegarán operativos de vigilancia en centros deportivos, luego de que circularan amenazas en redes sociales. Aclaró que los representantes de las ligas no han notificado temores directos, pero se mantendrá presencia policial durante los eventos.

El futbol profesional tampoco se detendrá. El equipo de Celaya enfrentará a Neza en la Liga Premier, bajo esquemas de seguridad reforzados y con seguimiento de las autoridades municipales.

La respuesta institucional en Guanajuato dejó un contraste marcado. El futbol amateur hizo una pausa, golpeado por la violencia y el luto. El futbol profesional, en cambio, seguirá rodando el balón, escoltado por operativos y con la consigna de que la seguridad no se negocia.