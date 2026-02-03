¡Se congela Veracruz! Masa de aire frío deja dos nuevos récords de temperatura mínima

La masa de aire frío que domina el estado dejó dos nuevos récords de temperatura mínima en el sur de Veracruz, de acuerdo con datos confirmados por la jefatura de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las estaciones climatológicas de Sontecomapan, en el municipio de Catemaco, y Minzapan, en Mecayapan, registraron durante la mañana de este martes las temperaturas más bajas para un mes de febrero desde que se tiene registro.

De acuerdo con lo informado por la Conagua, las localidades donde se rompieron récords son Sontecomapan, en Catemaco, con una temperatura récord de 7.5 grados Celsius, que supera al anterior registro de 9.5 grados, del 26 de febrero de 2025.

La segunda es Mizapan, municipio de Mecayapan, que tuvo el 9 de febrero de 1998 10 grados y para este 3 de febrero fue de 9.5 grados.

El período de ambos registros comprende entre 1955 y 2025.

La dependencia federal informó que, aunque el descenso de temperatura fue generalizado en la región, solo estas dos estaciones superaron sus marcas históricas.

Las zonas de Los Tuxtlas y las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá concentraron los valores más bajos de la jornada.

El evento forma parte de una temporada invernal activa, con masas de aire frío que han mantenido temperaturas por debajo del promedio en gran parte del estado.

Por otra parte, las autoridades estatales han emitido un aviso especial por el frente frío 33 que ingresará al Golfo de México el miércoles y recorrerá Veracruz entre la madrugada y el mediodía del jueves, con nublados, lluvias fuertes y tormentas, con mayores acumulados en las regiones de Altotonga, Misantla, Nautla, los Tuxtlas y el sur de la entidad veracruzana.

Reproducir

JCS