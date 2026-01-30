Vinculan a proceso a sujeto que se colgaba de un “diablito” en Durango

Por el delito de aprovechamiento ilícito de energía eléctrica una persona fue vinculada a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) en Durango.

La dependencia federal informó que se obtuvo del Juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculación a proceso, en contra de Abraham “N”, por colgarse de los llamados "diablitos".

De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron un mandamiento judicial en la colonia Las Huertas, en la ciudad capital en donde encontraron un servicio de electricidad directo, es decir, se encontraba disfrutando de la energía eléctrica, sin medidor instalado por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sin haber celebrado un contrato, lo que constituye un delito Federal.

Se llevaron a cabo las investigaciones por parte del fiscal federal y se aportaron las pruebas necesarias para obtener dicha resolución.

Robo de energía eléctrica en México: qué dice la ley

Ciudad de México, enero de 2026. El uso de “diablitos” para robar energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está tipificado como delito en el Código Penal Federal y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se considera un fraude y puede derivar en sanciones penales y administrativas.

El Artículo 368 del Código Penal Federal establece que comete fraude quien, con el propósito de obtener un beneficio indebido, utilice cualquier medio para alterar el consumo registrado de energía eléctrica. Esto incluye la instalación de “diablitos” o conexiones clandestinas.

Penas previstas: de tres a diez años de prisión y multas económicas.

de y multas económicas. Responsabilidad civil: además de la sanción penal, el infractor debe pagar el monto de la energía consumida ilegalmente.

además de la sanción penal, el infractor debe pagar el monto de la energía consumida ilegalmente. Agravantes: si el robo de energía pone en riesgo la seguridad de personas o instalaciones, las sanciones pueden aumentar.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica también señala que cualquier alteración de medidores, instalaciones o conexiones constituye una violación que puede ser sancionada con multas y suspensión del servicio.