México y Luxemburgo logran acuerdo amistoso por buque Zheng He

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) ordenó hoy el cierre de un litigio internacional entre México y Luxemburgo relativo al buque Zheng He, tras alcanzarse una solución amistosa entre ambos países, reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Destacó que dicha resolución es resultado de las gestiones diplomáticas realizadas con el acompañamiento técnico y profesional del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre otras.

El buque Zheng He, de bandera luxemburguesa, fue detenido en el puerto de Tampico en octubre de 2023 por incumplimiento a disposiciones aduanales y fiscales mexicanas.

México siempre sostuvo que todos los aspectos relacionados con el buque debían resolverse en el ámbito de las autoridades y tribunales de nuestro país, y no en el plano internacional”.

El caso fue presentado por Luxemburgo ante el TIDM el 4 de junio de 2024, por considerar que no se respetaron sus derechos como Estado de abanderamiento.

La cancillería informó que tras extensas rondas de negociación y gracias a un permanente diálogo liderado por las áreas jurídicas de las propia dependencia y su contraparte luxemburguesa, se logró regularizar la situación legal del buque, en estricto apego al orden jurídico nacional y en atención a los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

La participación del SAT fue fundamental para garantizar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y el debido pago de las contribuciones en materia de comercio exterior, con lo que se obtuvo una recaudación cercana a los 400 millones de pesos”.

Una vez regularizada la situación legal del buque Zheng He, México y Luxemburgo acordaron solicitar al TIDM el cierre del procedimiento, lo que marca la solución completa y definitiva del caso en el plano nacional e internacional.

La SRE reitera su compromiso con el derecho internacional y con los mecanismos de solución pacífica de controversias, pilares fundamentales para el mantenimiento de relaciones internacionales constructivas y de beneficio mutuo”.

La conclusión extrajudicial del caso representa un logro de la presente Administración, a partir de alcanzar una solución amistosa, sin reconocimiento de responsabilidad alguna por parte del Estado mexicano y asegurando que la empresa no iniciará ninguna otra acción legal adicional contra México, en cortes nacionales o internacionales.

Con esta acción se superó el irritante generado desde 2023 en la relación bilateral con Luxemburgo, así como con Bélgica, país de origen de la empresa propietaria del buque y se

evitó un litigio internacional prolongado, lo que implica un ahorro de importantes recursos financieros por representación legal, y permite redirigir los recursos humanos y materiales institucionales a otras prioridades.

Adicionalmente, regularización del buque, en estricto apego a la legislación mexicana, permitió una recaudación cercana a 400 millones de pesos por concepto de contribuciones.

jcp