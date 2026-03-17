Johnson recuerda a Benito Juárez y relación con Lincoln; destaca su natalicio

El embajador estadunidense Ronald Johnson destacó el natalicio de Benito Juárez, a quien se recordó ayer al adelantar la fecha histórica del 21 de marzo.

El diplomático destacó, además, la relación que llevó el mandatario de origen oaxaqueño con el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.

Al recordar en México el natalicio del presidente Juárez, también recordamos la amistad y los valores democráticos compartidos que lo unieron con el presidente Lincoln. Estos principios y los lazos entre nuestros pueblos continúan fortaleciendo la duradera relación entre nuestras dos naciones, especialmente este año en que Estados Unidos celebra 250 años de su Independencia”.

Por otra parte, Johnson resaltó la colaboración bilateral en materia de seguridad, a propósito de la visita que realizó este inicio de semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al director de la DEA, Terrance Cole, en Washington.

HARFUCH TEJE CON DEA COOPERACIÓN ANTINARCO Y ARMAS

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tuvo una reunión con el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, a través de un mensaje en su cuenta de X.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de @DEAHQ, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes. Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, indicó el funcionario.

El mensaje de García Harfuch se sumó a uno enviado por la dirección de la DEA, en la que también se dio cuenta de la reunión realizada en Washington DC, Estados Unidos, entre ambos funcionarios.

#DEA el administrador Cole, durante una visita con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de #Mexico, discute la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera. #PublicSafety @TheJusticeDept”, escribió ese organismo en su mensaje, en la misma red social.

Foto: Tomada de X

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración entre su país y nuestra nación en materia de seguridad, a propósito del encuentro que tuvieron García Harfuch y el director de la DEA, Terrance Cole.

La cooperación histórica entre nuestros dos países, impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, continúa dando resultados concretos. A medida que nuestra coordinación y colaboración se fortalecen, seguiremos desarticulando las redes que trafican drogas y armas, fortaleciendo la seguridad de nuestras naciones y salvando vidas”, señaló Johnson.

Mientras tanto, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se busca “siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio.

Sin embargo, destacó que “hay momentos de desacuerdos. Cuando, sobre todo, se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder”, expuso la titular del ejecutivo federal desde la conferencia en Palacio Nacional.

-David Vicenteño

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