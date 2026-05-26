No es un géiser: Protección Civil explica el misterioso brote de agua y vapor en Ixtlán

Habitantes de la localidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán, Michoacán, fueron sorprendidos por el surgimiento repentino de vapor y agua en el patio de una vivienda. Personal de Protección Civil estatal señaló que se trató de una manifestación superficial hidrotermal que inicialmente presentó un chorro de agua de 15 metros por liberación de presión, por lo que no se clasifica como géiser.

Según versiones de habitantes, de la tierra emanó agua y un calor intenso; posteriormente ocurrió el reblandecimiento del suelo, lo que provocó que ejemplares de ganado porcino que se encontraban en el patio prácticamente fueran tragados.

Actualmente disminuyó la actividad y se observa una poza de lodo con burbujeo, lo que indica presencia de gases en el subsuelo.

Protección Civil estatal mantiene el monitoreo de la zona y, ante la magnitud del riesgo, autoridades locales procedieron a la evacuación del domicilio donde ocurrió el suceso, así como de dos viviendas aledañas, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias ante cualquier posible réplica o expansión del terreno inestable.