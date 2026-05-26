Dámaso Castro, vicefiscal con licencia de Sinaloa, comparece ante la FGR

El vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán tras ser citado a declarar dentro de la investigación iniciada respecto a las acusaciones de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

Tras su llegada a las instalaciones federales, el vicefiscal con licencia fue abordado por medios de comunicación y aseguró confiar en las instituciones y en el trabajo que realizan las autoridades encargadas de las indagatorias.

"Estamos atendiendo la diligencia", respondió.

Al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento de otros funcionarios o perfiles políticos llamados a declarar dentro del mismo proceso, indicó que no contaba con información adicional.

El funcionario explicó que fue citado por hechos que ya son de conocimiento público, sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles sobre las preguntas realizadas durante la comparecencia.

La presencia de Dámaso Castro Saavedra ocurre dentro del proceso de investigación federal que involucran a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, caso que ha generado atención política y mediática en la entidad.

De acuerdo a ABC Noticias, el funcionario solicitó licencia a su cargo como vicefiscal general del estado días atrás, en un contexto marcado por el desarrollo de estas investigaciones.