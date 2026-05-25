Cae sujeto que atacó con un martillo a su propia madre 

Un sujeto fue vinculado a proceso tras presuntamente atacar con un martillo a su propia madre e intentar ahorcar a su hermana el pasado 12 de mayo al interior de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Paz en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Ramón Iván “N” enfrenta proceso penal investigado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones.

El día de los hechos, elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara remitieron un informe de la detención de un masculino en flagrancia.

El señalado fue sometido por su propio progenitor tras presuntamente agredir con un martillo a su madre e intentar ahorcar a su hermana, al parecer con el fin de privarlas de la vida.

Ante el señalamiento directo, los primeros respondientes procedieron a la detención del agresor y gestionaron el traslado de urgencia de las víctimas al hospital.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, quien abrió la carpeta de investigación y lo puso a disposición de un juzgado, mismo que determinó vincularlo a proceso por los delitos señalados.

Asimismo, a petición de esta representación social, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que dure el proceso y se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Jalisco señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.