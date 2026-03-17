Vinculan a proceso a presunto asesino del hijo de alcaldesa de Bacanora, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Víctor Manuel “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa, por su presunta relación con el ataque a la alcaldesa de Bacanora, que provocó la muerte de su hijo.

Permanecerá en prisión preventiva

De acuerdo con la autoridad ministerial, el juez que conoció del caso determinó que existen datos de prueba suficientes que relacionan al imputado con el ataque armado en el que murió Édgar Rafael Martínez Biebrich.

Como medida cautelar, el acusado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

La FGJES detalló que el Ministerio Público presentó elementos que acreditan la probable participación del imputado en los hechos, lo que permitió que el juez dictara la vinculación a proceso.

Así ocurrió el ataque armado

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026 en el tramo carretero Hermosillo-Mazatán, entre los kilómetros 60 y 61.

Según la investigación ministerial, el imputado y otros sujetos armados viajaban en un vehículo cuando ocurrió un incidente vial con el automóvil en el que se trasladaban Édgar Rafael Martínez Biebrich y su madre, Nora Alicia Biebrich Duarte, alcaldesa de Bacanora.

La Fiscalía señaló que los agresores cerraron el paso al vehículo y abrieron fuego de manera directa, sin que mediara provocación.

Posteriormente, descendieron del automóvil para continuar disparando con la intención de privar de la vida a las víctimas.

Durante la agresión, Édgar Rafael Martínez Biebrich murió por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

En tanto, la alcaldesa de Bacanora logró resguardarse dentro del vehículo en el que viajaba, lo que evitó que fuera impactada de manera directa por los disparos.

Investigación continúa

La Fiscalía de Sonora indicó que la investigación sigue en curso para determinar la participación de otros posibles involucrados en el ataque armado.

La dependencia señaló que las autoridades mantienen labores de investigación y seguimiento para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.

En un comunicado, la FGJES reiteró que las acciones judiciales forman parte de las indagatorias para sancionar a los responsables del ataque.

RLO