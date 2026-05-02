Nombran a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

La secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, fue designada gobernadora interina por el Congreso del Estado, después de la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, para ser investigado por las autoridades federales.

Los legisladores aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia de Rocha Moya, quien pidió retirarse por más de 30 días, sin embargo, la designación de Bonilla obtuvo pronunciamiento en contra.

Ruben Rocha Moya, cuando era gobernador electo por Sinaloa. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. EJF. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Oposición

Mientras los diputados de Morena señalaron que, la designación de Yeraldine Bonilla había sido para garantizar la continuidad y estabilidad de Gobierno, la oposición argumentó que debería ser una persona externa, para regresar la confianza en las autoridades.

Fueron diputadas del PRI quienes pidieron no sólo otorgar una licencia, pues esto no garantiza justicia, y desde hace años el pueblo viene sufriendo por la violencia en Sinaloa.

Después de la discusión, los diputados aprobaron la designación de Yeraldine Bonilla mientras dura la licencia de Rocha Moya.

Bonilla Valverde fungía como secretaria de Gobierno con Rubén Rocha Especial

Se trata de algo histórico por ser la primera mujer en asumir el cargo.

La nombrada gobernadora interina tiene formación en Trabajo Social, entró al servicio público en áreas técnicas y después en la parte política.

Pasó por el Congreso local como diputada, incluso llegó a presidir la Mesa Directiva, y también tuvo responsabilidades dentro del área de seguridad pública del estado, lo que le dio un perfil más enfocado en temas de gobernabilidad.

Yeraldine Bonilla Especial

En 2025 fue nombrada Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, uno de los cargos más importantes del estado, solo por debajo del gobernador.

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