Congreso de Sinaloa aprueba solicitud de licencia de Rocha Moya

Luego del anuncio de anoche del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya donde detalló que pedía licencia a su cargo, la mañana de este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado se reunió en forma extraordinaria y de emergencia para analizar la solicitud de la licencia.

Cerca de las 9:30 de la mañana, hora del Centro del país, el Congreso local avaló la licencia por más de 30 días de Rubén Rocha. Inmediatamente después inició un receso.

Todo indica que HOY podrían definir en esta misma sesión quién lo sustituiría mientras dura la licencia.

Como se sabe, Rubén Rocha no fue el único, también Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, solicitó licencia temporal a su cargo mientras enfrenta las investigaciones en su contra por los señalamientos de Estados Unidos.