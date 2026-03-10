Abaten a hombre ligado a asesinato de hijo de alcaldesa de Bacanora; hay un detenido

Un hombre presuntamente implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora, fue abatido durante un operativo de captura; mientras que otro participante ya fue detenido, informó la Fiscalía estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reportó avances en la investigación del ataque armado ocurrido el 24 de febrero en la carretera Mazatán–Hermosillo, donde murió Édgar Martínez Biebrich, quien viajaba con su madre, Nora Alicia Biebrich Duarte, presidenta municipal de Bacanora.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones permitieron identificar a dos probables responsables del ataque contra el vehículo en el que se trasladaban.

Detienen a uno de los presuntos responsables

La Fiscalía estatal informó que Víctor Manuel “N” fue detenido el 5 de marzo, tras diversas diligencias de investigación.

El imputado fue plenamente identificado y, según la autoridad, admitió su participación en el ataque armado, además de señalar a un segundo participante.

Las indagatorias establecieron que, tras disparar contra el vehículo, los agresores abandonaron el automóvil en el que viajaban y posteriormente le prendieron fuego antes de huir a pie durante aproximadamente dos días hacia un rancho cercano al poblado El Adivino, donde dejaron equipo táctico.

La Fiscalía indicó que diversos indicios confirmaron la participación del detenido en la agresión contra el automóvil tipo Jeep Cherokee en el que viajaban la alcaldesa y su hijo.

Según las investigaciones, los presuntos agresores dispararon contra el vehículo después de que éste realizara un rebase en la carretera, mientras ellos se encontraban bajo los efectos de drogas.

Abaten a segundo implicado durante operativo

El segundo participante fue identificado como Francisco Uriel Luna Luna, quien contaba con una orden de aprehensión previa por homicidio calificado derivado de un ataque armado contra un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo en octubre de 2024.

Tras obtener una nueva orden de aprehensión, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala, en Hermosillo.

Durante el operativo, efectuado entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de marzo, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los agentes ministeriales, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que fue abatido.

En el enfrentamiento dos agentes de la AMIC resultaron heridos, uno con fractura de fémur y otro con lesiones por esquirlas en el rostro. Ambos se encuentran fuera de peligro, según la Fiscalía.

una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros con serie borrada,

cargadores de disco de alta capacidad,

cartuchos útiles,

un cañón de arma de fuego tipo fusil,

y una granada de fragmentación.

Peritajes de balística forense determinaron que el fusil asegurado durante el cateo fue utilizado en el ataque armado registrado el 24 de febrero.

Además, el dictamen toxicológico practicado al presunto agresor abatido arrojó resultado positivo a anfetaminas y metanfetaminas.

La Fiscalía indicó que tanto el detenido como el hombre abatido fueron identificados como integrantes de una célula criminal que opera en la región de El Adivino, Sonora.

RLO