Vinculan a proceso a pareja de mujer rusa hallada sin vida en Nuevo León

La pareja de Oksana Gracheva Olegovna, mujer rusa que fue hallada sin vida en Apodaca, ya fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En rueda de prensa, el vicefiscal de Control y Desarrollo de Procuración de Justicia, Alejandro Carlín, indicó que Josué Francisco “N”, de 42 años, está siendo procesado por delitos vinculados a la desaparición.

Producto de las indagatorias, la Fiscalía de Nuevo León logró recabar que la ahora fallecida tenía cerca de 30 días viviendo con el presunto responsable, aunque todavía se investiga la causa de su muerte, de acuerdo a ABC Noticias.

“Se tienen datos en la carpeta de investigación que tenía una pareja con la cual tenía aproximadamente, de acuerdo a entrevistas, un mes de vivir con ella.

“Ya se encuentra vinculada a la pareja por delitos de desaparición o vinculados a la desaparición. No hemos obtenido el resultado final de la autopsia”, comentó.

Fue el pasado 19 de mayo cuando Oksana Gracheva Olegovna fue localizada muerta en el municipio de Apodaca.

Agentes ministeriales, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, acudieron a un inmueble ubicado sobre la calle Josefa Madrigal número 435, en la colonia Mujeres Ilustres, donde continuaron con las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de la extranjera.

El operativo se llevó a cabo este miércoles luego de que vecinos reportaron olores fétidos provenientes de la vivienda durante la tarde del pasado martes.

De acuerdo con la ficha informativa de las autoridades municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca acudieron al sitio alrededor de las 13:20 horas del 19 de mayo y, al ingresar en el domicilio, localizaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Paramédicos que arribaron al lugar señalaron de manera preliminar que la víctima tendría entre ocho y 11 días de haber fallecido.

Tras el hallazgo, policías municipales dieron aviso a las autoridades investigadoras, por lo que al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense.

Durante la inspección realizada este miércoles, las autoridades recabaron indicios dentro del inmueble para integrarlos a la carpeta de investigación y determinar si la muerte fue por causas naturales o si existió alguna situación violenta.