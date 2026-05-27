Diputada exige justicia por muerte de tres universitarias en Hidalgo

La diputada local del PRI, Johana Moncerrath Hernández, condenó los recientes fallecimientos de tres jóvenes universitarias en Hidalgo, hechos que calificó como dolorosos y alarmantes para la sociedad hidalguense.

Durante una intervención en el Congreso del estado, la legisladora manifestó su preocupación por la violencia y los accidentes que han cobrado la vida de mujeres jóvenes en distintos municipios de la entidad y señaló que estos casos reflejan la necesidad de fortalecer las acciones de protección y prevención.

Entre los casos mencionados se encuentra el feminicidio de Dulce María, alumna de Enfermería asesinada el pasado 17 de mayo en Actopan, situación que generó indignación entre colectivos y estudiantes que han exigido justicia.

Asimismo, recordó la muerte de Carla Espinoza Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, quien perdió la vida luego de ser atropellada el 21 de mayo en Zacualtipán.

La diputada también lamentó el fallecimiento de Yaratzi Alexa Elizalde García, estudiante de Comercio Exterior de la UAEH, quien murió a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de transporte público registrado el pasado 20 de mayo.

Hernández expresó solidaridad con las familias, amistades y comunidades universitarias afectadas por estas pérdidas, además de hacer un llamado a las autoridades y a la sociedad para no normalizar la violencia ni permanecer indiferentes ante los hechos que afectan a las mujeres en Hidalgo.